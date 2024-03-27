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Почему дорожает доллар в Украине — эксперты назвали два ключевых фактора

27 марта 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Доллар дорожает в Украине — эксперты назвали негативные факторы
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На украинском валютном рынке доллар стремительно дорожает в течение последних недель. Эксперты озвучили два негативных фактора, которые дают толчок соответствующей тенденции.

Об этом говорится в обзоре бывшего руководителя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в соцсети Facebook.

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Факторы, толкающие курс доллара вверх

Как свидетельствует статистика мониторинговых порталов и НБУ, за последние две недели национальная валюта потеряла:

  • около 2,9% против доллара;
  • 1,9% — по отношению к евро.

В целом с начала 2024 года гривна к доллару девальвировала на 2,5% (по состоянию на конец 2023-го по сравнению со значением на конец 2022-го — на 3,9%, а за аналогичный период 2022-го — на 34,1%).

Кроме действий Национального банка, который дал гривне несколько расслабиться, пытаясь потратить меньшее количество золотовалютных резервов на торгах, на курс оказывают влияние два важных фактора:

  • ситуативный;
  • психологический.

Так, рыночные колебания наличного курса доллара были обусловлены ситуативными факторами, когда наличный сегмент рынка оперативно отреагировал на межбанковский рынок, где остается решающим фактором влияния на курс активные интервенции Нацбанка с продажей валюты.

Также возникли психологические факторы, связанные с ситуацией на фронте и проблемами с пересечением границы.

"В настоящее время среди факторов, дополнительно ускорявших девальвационные процессы, были, прежде всего, психологические из-за: ситуации на поле боя, осложнения с пересечением границы и т.д.", — сообщил он.

Как изменился курс доллара

Курс американской валюты набирал обороты в цене последние несколько недель. Национальный банк фактически ежедневно повышал официальный курс до рекордных значений.

По состоянию на 27 марта 2024 года официальный курс установлен на таком уровне: 39,34 грн за 1 доллар (+0,12).

 

курс доллара
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк усилил поддержку курса гривны с 18 по 22 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи вырос более чем в два раза.

Также сообщалось, что НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

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