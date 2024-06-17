Прогнози вартості біткоїна від відомих криптоаналітиків

Жіноча рука тримає біткоїн. Фото ілюстративне: ixbt.com

Треба не вичікувати, а купувати біткоїн просто зараз. Адже у майбутньому перша криптовалюта може коштувати астрономічних сум.

Про це на міжнародній конференції BTC Prague заявив американський підприємець, співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор.

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Під час виступу Сейлор пригадав своє знайомство з біткоїном. За словами американця, тоді, у 2016-му, одна монета коштувала всього 892 долари, і він досить скептично ставився до інвестицій у віртуальні гроші. Але за кілька років Майкл Сейлор змінив свою думку і придбав першу у світі криптовалюту. Це сталося, коли одна монета BTC продавалась за 9 500 доларів.

"Кожен отримує біткоїни за тією ціною, на яку заслуговує", — сказав з іронією співзасновник компанії MicroStrategy.

Сейлор зробив сміливий прогноз: коли біткоїн досягне 950 000 доларів, багато хто все одно чекатиме, поки він впаде до 700 000 доларів, перш ніж робити покупки. Однак він натякнув, що такі коливання можуть призвести до того, що біткоїн злетить до 8 000 000 доларів. Цей прогноз підкреслює віру Сейлора в довгострокову цінність біткоїна.

Гендиректор компанії Tether Паоло Ардоіно, який також брав участь у BTC Prague, заявив, що біткоїн серед інших 14 тисяч криптовалют найбільш унікальний, і в ньому він впевнений найбільше.

У свою чергу, американський інвестор Роберт Кійосакі вважає, що найпростіший спосіб розбагатіти — це інвестувати у біткоїни.