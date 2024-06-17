Прогнозы стоимости биткоина от известных криптоаналитиков

Женская рука держит биткоин. Фото иллюстративное: ixbt.com

Надо не выжидать, а покупать биткоин прямо сейчас. Ведь в будущем первая криптовалюта может стоить астрономических сумм.

Об этом на международной конференции BTC Prague заявил американский предприниматель, соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор.

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Во время выступления Сейлор вспомнил свое знакомство с биткоином. По словам американца, тогда, в 2016-м, одна монета стоила всего 892 доллара, и он достаточно скептически относился к инвестициям в виртуальные деньги. Но через несколько лет Майкл Сейлор изменил свое мнение и приобрел первую в мире криптовалюту. Это произошло, когда одна монета BTC продавалась за 9 500 долларов.

"Каждый получает биткоины по той цене, которую заслуживает", — сказал с иронией соучредитель компании MicroStrategy.

Сейлор сделал смелый прогноз: когда биткоин достигнет 950 000 долларов, многие все равно будут ждать, пока он упадет до 700 000 долларов, прежде чем совершать покупки. Однако он намекнул, что такие колебания могут привести к тому, что биткоин взлетит до 8 000 000 долларов. Этот прогноз подчеркивает веру Сейлора в долгосрочную ценность биткоина.

Гендиректор компании Tether Паоло Ардоино, также участвовавший в BTC Prague, заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален, и в нем он уверен больше всего.

В свою очередь, американский инвестор Роберт Кийосаки считает, что самый простой способ разбогатеть — это инвестировать в биткоины.