Прогнозы стоимости биткоина от известных криптоаналитиков

Почему не стоит откладывать покупку биткоина — мнение известного криптоаналитика
Надо не выжидать, а покупать биткоин прямо сейчас. Ведь в будущем первая криптовалюта может стоить астрономических сумм.
Об этом на международной конференции BTC Prague заявил американский предприниматель, соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор.
Стоимость биткоина будет ежегодно расти
Во время выступления Сейлор вспомнил свое знакомство с биткоином. По словам американца, тогда, в 2016-м, одна монета стоила всего 892 доллара, и он достаточно скептически относился к инвестициям в виртуальные деньги. Но через несколько лет Майкл Сейлор изменил свое мнение и приобрел первую в мире криптовалюту. Это произошло, когда одна монета BTC продавалась за 9 500 долларов.
"Каждый получает биткоины по той цене, которую заслуживает", — сказал с иронией соучредитель компании MicroStrategy.
Сейлор сделал смелый прогноз: когда биткоин достигнет 950 000 долларов, многие все равно будут ждать, пока он упадет до 700 000 долларов, прежде чем совершать покупки. Однако он намекнул, что такие колебания могут привести к тому, что биткоин взлетит до 8 000 000 долларов. Этот прогноз подчеркивает веру Сейлора в долгосрочную ценность биткоина.
Гендиректор компании Tether Паоло Ардоино, также участвовавший в BTC Prague, заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален, и в нем он уверен больше всего.
В свою очередь, американский инвестор Роберт Кийосаки считает, что самый простой способ разбогатеть — это инвестировать в биткоины.
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