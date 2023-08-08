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Чому Україні заборонено, а РФ можна експортувати продовольства до Польщі: відповідь експерта

8 серпня 2023 10:16
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Чому Україні заборонено, а РФ можна експортувати продовольства до Польщі: відповідь експерта
Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Фото: Latinfundist.com
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Ринок Польщі відкритий для продовольства з РФ в той час, коли Україні експорт заборонений. Експерти вважають, що Польща думає про захист своїх фермерів, які не можуть конкурувати з українськими "навіть в умовах війни, коли в Україні не все добре".

Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН

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Чому Україні заборонено, а РФ можна експортувати продовольства до Польщі

"Виникає багато питань, зокрема, чому, коли Україні забороняють, з російським продовольством продовжують працювати. І мед постачає Росія, й інші продукти. Чому до РФ немає такого жорсткого ставлення? Коли ставимо ці питання, нам кажуть про незначні обсяги, а Україна, мовляв, везе через кордон значні обсяги продукції", — підкреслив Козаченко. 

Експерт також вважає, що в цій ситуації є одне головне питання: якщо польська сторона побоюється, що продукція українського АПК осяде на її внутрішньому ринку, їй слід пильно контролювати переміщення вантажів.

Також він додав, що Польща думає про захист своїх фермерів, які не можуть конкурувати з українськими "навіть в умовах війни, коли в Україні не все добре", проте українське сільське господарство більш потужне, воно розвивається зовсім по іншому принципу, ніж європейське. І це дійсно є причиною.

Нагадаємо, в Україні створять маршрут для тимчасового експорту продовольства через Чорне море. Таке рішення ухвалили після того, як Росія вийшла із "зернової ініціативи".

Також ми писали, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді", та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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