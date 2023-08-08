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Почему Украина запрещена, а РФ можно экспортировать продовольствия в Польшу: ответ эксперта

8 августа 2023 10:16
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Почему Украина запрещена, а РФ можно экспортировать продовольствия в Польшу: ответ эксперта
Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. Фото: Latinfundist.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Рынок Польши открыт для продовольствия из РФ в то время, когда экспорт Украины запрещен. Эксперты считают, что Польша думает о защите своих фермеров, которые не могут конкурировать с украинскими, "даже в условиях войны, когда в Украине не все хорошо".

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН.

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Почему Украина запрещена, а РФ можно экспортировать продовольствия в Польшу

"Возникает много вопросов, в частности, почему, когда Украине запрещают, с российским продовольствием продолжают работать. И мед поставляет Россия, и другие продукты. Почему к РФ нет такого жесткого отношения? Когда ставим эти вопросы, нам говорят о незначительных объемах, а Украина, мол, везет через границу значительные объемы продукции", — подчеркнул Козаченко.

Эксперт также считает, что в этой ситуации есть один главный вопрос: если польская сторона опасается, что продукция украинского АПК осядет на ее внутреннем рынке, ей следует внимательно контролировать перемещение грузов.

Также он добавил, что Польша думает о защите своих фермеров, которые не могут конкурировать с украинскими "даже в условиях войны, когда в Украине не все хорошо", однако украинское сельское хозяйство мощнее, оно развивается совсем по другому принципу, чем европейское. И это действительно причина.

Напомним, в Украине будет создан маршрут для временного экспорта продовольствия через Черное море. Такое решение было принято после того, как Россия вышла по "зерновой инициативе".

Также мы писали, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении", и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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