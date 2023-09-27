Субсидії в Україні — які документи мають надати непрацюючі пенсіонери

Жінка похилого віку. Фото: google.com

Українці пенсійного віку, які не працюють, мають право на отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). При цьому житлову субсидію можуть призначити на основі спеціального пакета документів.

Про це розповіли у Кабінеті міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Без яких документів не дадуть субсидії

Як пояснюють у пресслужбі, якщо непрацюючі пенсіонери зареєстровані та проживають у житловому приміщенні самотньо, необхідно подати тільки заяву та декларацію (за спеціальними формами).

У разі, якщо з ним у приміщенні зареєстровані інші громадяни, які фактично не проживають за місцем прописки, до заяви та декларації потрібно додати документи, що підтверджують їхнє непроживання у приміщенні разом з пенсіонером.

Потрібно додати:

довідку про навчання чи працевлаштування особи в іншому місті;

довідку ЖЕК, ОСББ чи ЖБК про непроживання громадянина за адресою домогосподарства;

довідку про сплату спожитих житлово-комунальних послуг за іншою адресою чи акт обстеження стану матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця, де проживає людина.

Призначення субсидії на зиму

Розрахунок субсидій на опалювальний період 2023-2024 років фахівці здійснять в автоматичному режимі для всіх, кому призначали допомогу на неопалювальний період, а також тим, у кого розмір субсидії становила 0,00 гривень (нульова).

Таким чином, громадянам, які вже отримують допомогу або яким у літній сезон призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатами не потрібно.

Як враховуватимуть доходи українців

Фахівці ПФУ під час розрахунку субсидії з жовтня поточного року враховуватимуть доходи у вигляді пенсії у розмірі виплати, нарахованої за серпень.

Водночас доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали року.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в Україні у наступному році збільшиться кількість одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. З огляду на це, видатки на цю сферу суттєво збільшать.