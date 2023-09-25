З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

З наступого місяця в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. відповідно з початком наступного місяця відбудеться і перерахунок субсидій. Втім, право на отримання субсидій матиме лише незначна кількість громадян.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про отримання субсидій в Україні.

Читайте також:

Субсидії в Україні

Повідомляється, що право на отримання субсидій матимуть не всі, а лише певні категорії населення.

Хто може подати заяву:

Особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково.

Орендарі житла.

Громадянин, зареєстрований за цією адресою.

Забудовники, які не передали будинок в експлуатацію.

Для того, щоб оформити житлову субсидію, необхідно звернутися до органів соцзахисту чи подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ) дистанційно.

Документи, необхідні для оформлення субсидії:

заява;

декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою;

договір оренди або свідоцтво про право власності.

Після цього фахівці ПФУ проведуть перевірку на предмет того, чи дійсно громадянин має право на допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо перевірка виявить приховані прибутки та статки, які будуть не вказані у декларації, у допомозі відмовлять автоматично.

Нагадаємо, у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

Також ми писали, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.