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З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

25 вересня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить
Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З наступого місяця в Україні офіційно стартує опалювальний сезон. відповідно з початком наступного місяця відбудеться і перерахунок субсидій. Втім, право на отримання субсидій матиме лише незначна кількість громадян.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про отримання субсидій в Україні.

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Повідомляється, що право на отримання субсидій матимуть не всі, а лише певні категорії населення.

Хто може подати заяву:

  • Особа, що отримала статус ВПО. При цьому договір оренди надавати необов'язково.
  • Орендарі житла.
  • Громадянин, зареєстрований за цією адресою.
  • Забудовники, які не передали будинок в експлуатацію.

Для того, щоб оформити житлову субсидію, необхідно звернутися до органів соцзахисту чи подати заяву через веб-портал Пенсійного фонду України (ПФУ)  дистанційно. 

Документи, необхідні для оформлення субсидії:

  • заява;
  • декларація про доходи родини, яка проживає за вказаною адресою;
  • договір оренди або свідоцтво про право власності.

Після цього фахівці ПФУ проведуть перевірку на предмет того, чи дійсно громадянин має право на допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо перевірка виявить приховані прибутки та статки, які будуть не вказані у декларації, у допомозі відмовлять автоматично.

Нагадаємо, у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий. 

Також ми писали, що в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

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