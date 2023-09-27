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Без этих документов неработающие пенсионеры останутся без субсидии: полный список

27 сентября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — какие документы должны предоставить неработающие пенсионеры
Пожилая женщина. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы пенсионного возраста, которые не работают, имеют право на получение пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При этом жилищную субсидию могут назначить на основе специального пакета документов.

Об этом рассказали в Кабинете министров Украины (КМУ).

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Как объясняют в пресс-службе, если неработающие пенсионеры зарегистрированы и проживают в жилом помещении одиноко, необходимо подать только заявление и декларацию (по специальным формам).

В случае, если с ними в помещении зарегистрированы другие граждане, фактически не проживающие по месту прописки, к заявлению и декларации следует добавить документы, подтверждающие их непроживание в помещении вместе с пенсионером.

Нужно добавить:

  • справку об обучении или трудоустройстве лица в другом городе;
  • справку ЖЭК, ОСМД или ЖСК о непроживании гражданина по адресу домохозяйства;
  • справку об уплате потребленных жилищно-коммунальных услуг по другому адресу или акт обследования состояния материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места, где проживает человек.

Назначение субсидии на зиму

Расчет субсидий на отопительный период 2023-2024 годов специалисты осуществят в автоматическом режиме для всех, кому назначали пособие на неотапливаемый период, а также тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривен (нулевая).

Таким образом, гражданам, уже получающим помощь или которым в летний сезон назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатами не нужно.

Как будут учитывать доходы украинцев

Специалисты ПФУ при расчете субсидии с октября текущего года будут учитывать доходы в виде пенсии в размере выплаты, начисленной за август.

В то же время, доходы членов домохозяйства — за первый и второй кварталы года.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине в следующем году увеличится количество получателей жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг. Учитывая это, расходы на эту сферу существенно увеличатся.

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