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Чи можуть позбавити субсидії через страхові виплати: в Пенсійному фонді дали пояснення

16 травня 2023 17:14
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Чи можуть позбавити субсидії через страхові виплати: в Пенсійному фонді дали пояснення
В ПФ росказали чи можуть позбавити субсидії через страхові виплати. Фото: svoi.kr.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

В Пенсійному фонді України росказали чи враховуються страхові виплати до середньомісячного сукупного доходу українців. Цей показник впливає на отримання субсидії

Про це повідомила пресслужба ПФ.

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В установі зазначили, що ані страхові відшкодування, ані інша одноразова компенсація, яка була отримана протягом одного кландарного року не враховується до середньомісячного сукупного доходу українців.

"До середньомісячного сукупного доходу осіб не враховуються суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під час виконання ним своїх трудових обов’язків, а також допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року", — зауважили в ПФ.

Таким чином ці виплати ніяк не вплинуть на отримання субсидії.

Нагадаємо, що у Міненерго розповіли, коли та за яких умов в Україні закінчиться запас палива.

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