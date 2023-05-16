Могут ли лишить субсидии из-за страховых выплат: в Пенсионном фонде дали объяснение

В ПФ рассказали, могут ли лишить субсидии из-за страховых выплат. Фото: svoi.kr.ua

В Пенсионном фонде Украины рассказали учитываются ли страховые выплаты в среднемесячный совокупный доход украинцев. Этот показатель оказывает непосредственное влияние на получение субсидии.

Об этом сообщила прессслужба ПФ .

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Разъяснение Пенсионного фонда

В учреждении отметили, что ни страховые возмещения, ни другая единовременная компенсация, полученная в течение одного календарного года, не учитывается в среднемесячный совокупный доход украинцев.

К среднемесячному совокупному доходу лиц не учитываются суммы, выплачиваемые в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, а также помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, являются одноразовыми и получены в течение одного календарного года", — отметили в ПФ.

Таким образом, эти выплаты никак не повлияют на получение субсидии.

Напомним, что в Минэнерго рассказали , когда и при каких условиях в Украине закончится запас топлива.