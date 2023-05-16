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У Міненерго розповіли, коли та за яких умов в Україні закінчиться запас палива

16 травня 2023 15:27
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У Міненерго розповіли, коли та за яких умов в Україні закінчиться запас палива
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Фото: Міненерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У випадку припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів шляхом власного видобутку та наявних запасів. У зв'язку з цим в Україні планують створити мінімальні запаси нафтопродуктів.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

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У парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбувся круглий стіл "Законодавчі пропозиції щодо формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні".

Колісник зазначив, що створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів — це ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна.

"Сьогодні у разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів шляхом власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива", — сказав заступник міністра енергетики України.

За його словами, створення запасів нафтопродуктів — важливий елемент енергетичної незалежності країни, адже передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Нагадаємо, нещодавно у Національному банку України (НБУ) зробили прогноз світової вартості нафти та природного газу. Очікується, що енергоресурси подешевшають до 2025 року.

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