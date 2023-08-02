Субсидії в Україні — чому громадян почали позбавляти допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадянам отримати житлову субсидію стає дедалі складніше у зв'язку з цифровізацією, завдяки якій можна дізнатися про деякі фінансові операції. За результатами перевірок на основі державних реєстрів українці втрачають право на допомогу.

Про те, які зараз правила на отримання субсидії, йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Перевірки майбутніх субсидіантів

За даними державного моніторингу, велика кількість громадян отримує допомогу на сплату комунальних послуг безпідставно. Близько 10% населення, яким надаються субсидії, насправді допомоги не потребують, зважаючи на доходи та витрати, виявлені під час посиленого державного контролю у питанні надання допомоги.

При цьому така кількість пільговиків обходяться державі у десятки мільярдів гривень щороку.

За даними ПФУ, в Україні позбавляють житлової субсидії за таких умов:

Наявна заборгованість за комунальні послуги

У разі, якщо людина не оплачує послуги, ЖЕКи разом ОСББ передають інформацію до Управлінь соцзахисту населення щомісяця до 10 числа. При цьому борг не нараховують у разі наявності документального підтвердження про затримку заробітної плати чи пенсії, через що не було змоги вчасно зробити платіж. Якщо субсидію скасували, її можна поновити, погасивши борг чи уклавши договорір на його реструктуризацію.

Зміна місця проживання

Субсидію встановлюють та розраховують її розмір для конкретно визначеної нерухомості.

Неточний розмір доходу

За результатом фінмоніторингу, фахівці виявляють розбіжності у вказаній інформації та реальних цифрах. Якщо людина здійснює дорогі покупки, має депозит у понад 50 тисяч гривень, площа квартири перевищує норму у 130 кв. м або площа будинку понад 230 кв. м. — все це можуть дізнатися тепер дистанційно та позбавити допомоги недобросовісного громадянина.

Субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування, додають у фонді.

Смерть громадянина

Виплати скасовують у разі смерті особи, якій надавалася допомога.

Більше про субсидії

Нагадаємо, житлова субсидія в серпні збережеться на рівні 300−400 гривень, і уряд не збільшить розмір сукупного доходу для її призначення. Розмір сукупного доходу для надання субсидії буде зберігатись Кабінетом міністрів до завершення воєнного стану.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.