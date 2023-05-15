Що чекає на боржників деяких комунальних послуг

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Про це розповідає профільне видання "Газправда".

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Що чекає на боржників

В Україні під час воєнного стану діє заборона на стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, річних відсотків, нарахованих на борги за комунальні послуги, також заборонено припиняти надання комунальних послуг боржникам.

Також днями уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з власників житлових приміщень, які стали притулком для внутрішньо переміщених осіб, але які не отримують компенсацію від держави, а також з тих, хто втратив житло через бойові дії (стосується лише заборгованості ВПО, що утворилися після 24 лютого 2022 року).

При цьому постачальники послуг можуть стягувати накопичені борги своїх абонентів через суд. При цьому суд може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще можуть нарахувати "неустойку" у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.

Реструктуризація боргу

В країні діє механізм реструктуризації заборгованості щодо житлово-комунальних послуг. Це передбачено законом "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію". Для цього потрібно укласти відповідний договір з кожним підприємством-надавачем послуг.

Реструктуризацією чи розстрочкою боргу називають рівномірно розподілені на певний термін добровільні виплати заборгованої суми. Її можна оформити на:

утримання житла і комунальних послуг;

гаряче та холодне водопостачання;

опалення;

газопостачання;

послуги водовідведення;

електроенергію;

вивезення побутового сміття.

Що ще варто знати

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Також ми писали, що українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.