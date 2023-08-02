Субсидии в Украине — почему граждан стали лишать помощи

Почему украинцев лишают субсидий: ПФУ уточнил, кто не имеет права на помощь
В Украине гражданам получить жилищную субсидию становится все сложнее в связи с цифровизацией, благодаря которой можно узнать некоторые финансовые операции. По результатам проверок на основе государственных реестров, украинцы теряют право на помощь.
О том, какие сейчас правила на получение субсидии, идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Проверки будущих субсидиантов
По данным государственного мониторинга, большое количество граждан получает пособие на оплату коммунальных услуг безосновательно. Около 10% населения, которым предоставляются субсидии, на самом деле в помощи не нуждаются, ввиду доходов и расходов, выявленных во время усиленного государственного контроля в вопросе оказания помощи.
При этом такое количество льготников обходятся государству в десятки миллиардов гривен в год.
По данным ПФУ, в Украине лишают жилищной субсидии в следующих условиях:
Имеется задолженность за коммунальные услуги
В случае если человек не оплачивает услуги, ЖЭКи вместе ОСМД передают информацию в Управления соцзащиты населения ежемесячно до 10 числа. При этом долг не начисляют при наличии документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии, из-за чего не было возможности вовремя произвести платеж. Если субсидия была отменена, ее можно возобновить, погасив долг или заключив договор на его реструктуризацию.
Смена места жительства
Субсидию устанавливают и рассчитывают ее размер для конкретно определенной недвижимости.
Неточный размер дохода
По результату финмониторинга специалисты выявляют разногласия в указанной и реальных цифрах. Если человек совершает дорогие покупки, имеет депозит более 50 тысяч гривен, площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м. — все это могут узнать дистанционно и лишить помощи недобросовестного гражданина.
Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены, добавляют в фонде.
Смерть гражданина
Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому оказывалась помощь.
Больше о субсидиях
Напомним, жилищная субсидия в августе сохранится на уровне 300-400 гривен, и правительство не увеличит размер совокупного дохода для ее назначения. Размер совокупного дохода для предоставления субсидии будет храниться Кабинетом министров до завершения военного положения.
Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.