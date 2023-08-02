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Почему украинцев лишают субсидий: ПФУ уточнил, кто не имеет права на помощь

2 августа 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — почему граждан стали лишать помощи
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине гражданам получить жилищную субсидию становится все сложнее в связи с цифровизацией, благодаря которой можно узнать некоторые финансовые операции. По результатам проверок на основе государственных реестров, украинцы теряют право на помощь.

О том, какие сейчас правила на получение субсидии, идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Проверки будущих субсидиантов

По данным государственного мониторинга, большое количество граждан получает пособие на оплату коммунальных услуг безосновательно. Около 10% населения, которым предоставляются субсидии, на самом деле в помощи не нуждаются, ввиду доходов и расходов, выявленных во время усиленного государственного контроля в вопросе оказания помощи.

При этом такое количество льготников обходятся государству в десятки миллиардов гривен в год.

По данным ПФУ, в Украине лишают жилищной субсидии в следующих условиях:

Имеется задолженность за коммунальные услуги

В случае если человек не оплачивает услуги, ЖЭКи вместе ОСМД передают информацию в Управления соцзащиты населения ежемесячно до 10 числа. При этом долг не начисляют при наличии документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии, из-за чего не было возможности вовремя произвести платеж. Если субсидия была отменена, ее можно возобновить, погасив долг или заключив договор на его реструктуризацию.

Смена места жительства

Субсидию устанавливают и рассчитывают ее размер для конкретно определенной недвижимости.

Неточный размер дохода

По результату финмониторинга специалисты выявляют разногласия в указанной и реальных цифрах. Если человек совершает дорогие покупки, имеет депозит более 50 тысяч гривен, площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м. — все это могут узнать дистанционно и лишить помощи недобросовестного гражданина.

Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение месяца после его отмены, добавляют в фонде.

Смерть гражданина

Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому оказывалась помощь.

Больше о субсидиях

Напомним, жилищная субсидия в августе сохранится на уровне 300-400 гривен, и правительство не увеличит размер совокупного дохода для ее назначения. Размер совокупного дохода для предоставления субсидии будет храниться Кабинетом министров до завершения военного положения.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

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