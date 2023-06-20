Експерт розповів, скільки українці заборгували за світло і чи будуть відключати неплатників

Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно, гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що навіть після підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн населення все ще недоплачує майже половину від реальної ціни на світло. Він пояснив, що насправді населення має сплачувати 5,44 грн за кіловат-годину.

Втім, складна соціальна та економічна ситуація в країні і зубожіння населення в цілому призводять до того, що частина українців взагалі не платить за світло та накопичує мільярдні борги. Про ситуацію з тарифами та стан української енергетичної інфраструктури в цілому Новинам.LIVE розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Скільки українці заборгували за електроенергію

За словами Юрія Корольчука наразі Держстат не публікує дані про борги українців. Втім, експерт зазначив, що за його даними борги населення України за електроенергію сягають приблизно 12 мільярдів гривень. Він також додав, що з новими тарифами заборгованість населення буде тільки зростати.

Проте експерт Інституту енергетичних стратегій впевнений, що навіть якщо всі українці одночасно сплатять свої борги за світло, цього все ще буде недостатньо для повноцінного фінансування енергетичної інфраструктури країни.

"40 мільярдів гривень — це мінімальні затрати на енергетичну інфраструктуру. При тому, що це навіть не капітальний ремонт. Це буде завершення оперативних ремонтів, підготовка до капітальних ремонтів. Так, 12 міллярдів гривень можна було би використати на різні потреби, але не сказати, що без цих грошей в енергетичній інфраструктурі нічого не відбудеться", — додав Корольчук.

Чи будуть відключати неплатників

А ось тут є дві новини для неплатників — одна добра, а друга — не дуже. Добра новина полягає в тому, що до кінця воєнного стану відключати боржників від світла заборонено. Погана — рано чи пізно воєнний стан закінчиться, а з ним і заборона на відключення боржників від електроенергії.

За словами Юрія Корольчука наразі немає єдиної схеми за якою будуть відключати неплатників. Експерт вважає, що скоріше за все це не буде массово і буде залежати скоріше від обсягу боргів в конкретному регіоні.

"Це залежить від регіону, від обсягів споживання, від боргів в тому районі. Може бути район, де багато боржників і будуть відключати і тих у кого борг в 500 гривень і в кого — 5 тисяч", — підкреслив Корольчук.

Нагадаємо, Укренерго попросила українців економити електроенергію у вечірні часи, з 19:00 до 22:00. Причиною є зростання використання електроенергії на тлі підвищення температури повітря.