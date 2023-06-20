Эксперт рассказал, сколько украинцы задолжали за свет и будут ли отключать неплательщиков

Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко отметил, что даже после повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн население все еще недоплачивает тольео около половины реальной цены на свет. Он пояснил, что на самом деле население должно платить 5,44 грн за киловатт-час.

Впрочем, сложная социальная и экономическая ситуация в стране и обнищание населения в целом приводят к тому, что часть украинцев вообще не платят за свет и накапливают миллиардные долги. О ситуации с тарифами и состоянии украинской энергетической инфраструктуры в целом Новинам.LIVE рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Сколько украинцы задолжали за электроэнергию

По словам Юрия Корольчука, Госстат на данный момент не публикует данные о долгах украинцев. Впрочем, эксперт отметил, что по его данным, долги населения Украины за электроэнергию достигают примерно 12 миллиардов гривен. Он также добавил, что по новым тарифам задолженность населения будет только расти.

Однако эксперт Института энергетических стратегий уверен, что даже если все украинцы одновременно уплатят свои долги за свет, этого все еще недостаточно для полноценного финансирования энергетической инфраструктуры страны.

"40 миллиардов гривен — это минимальные затраты на энергетическую инфраструктуру. При том, что это даже не капитальный ремонт. Это будет завершение оперативных ремонтов, подготовка к капитальным ремонтам. Да, 12 миллиардов гривен можно было бы использовать на разные нужды, но не сказать, что без этих денег в энергетической инфраструктуре ничего не произойдет", — добавил Корольчук.

Будут ли отключать неплательщиков

А вот здесь есть две новости для неплательщиков – одна хорошая, а другая – не очень. Хорошая новость состоит в том, что до конца военного положения отключать должников от света запрещено. Плохая – рано или поздно военное положение закончится, а с ним и запрет на отключение неплательщиков от электроэнергии.

По словам Юрия Корольчука, пока нет единой схемы по которой будут отключать должников. Эксперт считает, что, скорее всего, это не будет массово и будет зависеть скорее от объема долгов в конкретном регионе.

"Это зависит от региона, от объемов потребления, от долгов в том районе. Может быть район, где многие должники и будут отключать и тех, у кого долг в 500 гривен и у кого — 5 тысяч", — подчеркнул Корольчук.

Напомним, Укрэнерго попросила украинцев экономить электроэнергию в вечернее время, с 19:00 до 22:00. Причиной является рост использования электроэнергии на фоне повышения температуры воздуха.