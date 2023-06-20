Навантаження на енергосистему зростає: в Укренерго пояснили причину

Ремонт на об’єкті Укренерго. Фото: Telegram Укренерго

Укренерго попросила українців економити електроенергію у вечірні часи, з 19:00 до 22:00. Причиною є зростання використання електроенергії на фоні підвищення температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Укренерго на своєму Telegram-каналі.

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Ситуація в енергосистемі

В Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії.

Причиною є підвищення температури повітря — і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів.

Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".

Складні ремонти

Ремонтні роботи, які відбуваються на електростанціях кожного літа, цього року будуть особливо складними.

Причиною є масовані російські обстріли. Вони пошкодили 43% магістральних мереж, зокрема:

підстанцій;

ліній високовольтних електропередач.

Крім того, 70% із пошкоджених підстанцій були обстріляні кілька разів.

Укренерго просить українців економити електроенергію

Звернення до українців

Тому в Укренерго звернулися до громадян України з проханням економити електроенергію.

"Продовжуйте ощадливо і по черзі використовувати енергоємні електроприлади, особливо в час вечірнього максимуму споживання — з 19 по 22 годину", — попросили в державній енергетичній компанії.

Нагадаємо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.