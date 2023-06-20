Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Навантаження на енергосистему зростає: в Укренерго пояснили причину arrow

Навантаження на енергосистему зростає: в Укренерго пояснили причину

20 червня 2023 15:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навантаження на енергосистему зростає: в Укренерго пояснили причину
Ремонт на об’єкті Укренерго. Фото: Telegram Укренерго
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Укренерго попросила українців економити електроенергію у вечірні часи, з 19:00 до 22:00. Причиною є зростання використання електроенергії на фоні підвищення температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Укренерго на своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі

В Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії.

Причиною є підвищення температури повітря — і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів.

Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".

Складні ремонти

Ремонтні роботи, які відбуваються на електростанціях кожного літа, цього року будуть особливо складними.

Причиною є масовані російські обстріли. Вони пошкодили 43% магістральних мереж, зокрема:

  • підстанцій;
  • ліній високовольтних електропередач.

Крім того, 70% із пошкоджених підстанцій були обстріляні кілька разів.

Укренерго просить українців економити електроенергію
Укренерго просить українців економити електроенергію

Звернення до українців

Тому в Укренерго звернулися до громадян України з проханням економити електроенергію.

"Продовжуйте ощадливо і по черзі використовувати енергоємні електроприлади, особливо в час вечірнього максимуму споживання — з 19 по 22 годину", — попросили в державній енергетичній компанії.

Нагадаємо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB