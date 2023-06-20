Навантаження на енергосистему зростає: в Укренерго пояснили причину
Укренерго попросила українців економити електроенергію у вечірні часи, з 19:00 до 22:00. Причиною є зростання використання електроенергії на фоні підвищення температури повітря.
Про це повідомила пресслужба Укренерго на своєму Telegram-каналі.
Ситуація в енергосистемі
В Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії.
Причиною є підвищення температури повітря — і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів.
Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".
Складні ремонти
Ремонтні роботи, які відбуваються на електростанціях кожного літа, цього року будуть особливо складними.
Причиною є масовані російські обстріли. Вони пошкодили 43% магістральних мереж, зокрема:
- підстанцій;
- ліній високовольтних електропередач.
Крім того, 70% із пошкоджених підстанцій були обстріляні кілька разів.
Звернення до українців
Тому в Укренерго звернулися до громадян України з проханням економити електроенергію.
"Продовжуйте ощадливо і по черзі використовувати енергоємні електроприлади, особливо в час вечірнього максимуму споживання — з 19 по 22 годину", — попросили в державній енергетичній компанії.
Нагадаємо, влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.