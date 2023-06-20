Тарифи на електрику — які будуть ціни у платіжках у липні

Комунальні платіжки та гроші. Фото: google.com

Українці в липні отримають платіжки зі значно вищими цінами після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2023 року. При цьому суми, обраховані за єдиним та зонними тарифами, різнитимуться.

Про це інформує видання "Слово і діло".

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Як підвищаться суми за різними тарифами

Відомо, що у середньому суми у комунальних платіжках зростуть на 250 гривень. Згідно зі встановленим єдиним тарифом на електроенергію, розцінки зросли для індивідуальних та колективних споживачів до 2,64 грн/кВт-год. Це приблизно на 83,3% вище, якщо до того громадяни споживали до 250 кВт-год і платили 1,44 грн, на 57% — якщо споживали понад 250 кВт-год, сплачуючи 1,68 грн.

Водночас надалі діють для українських споживачів тарифи, які диференційовані за періодом доби.

За двохзонним тарифом (з 23.00 до 07.00) з 1 червня ціна встановлена рівні 1,32 грн/кВт-год. До цього при споживанні до 250 кВт-год цей тариф становив 0,72 гривні, вище — 0,84 гривні.

За тризонним тарифом (з 08.00 до 11.00, з 20.00 до 22.00 вечора) тарифи підвищили до 3,96 грн/кВт-год. Тоді як до цього платили так: 2,16 грн/кВт-год та 2,52 грн залежно від обсягів електрики. З 23.00 до 7.00 ціна зараз така: 1,05 грн/кВт-год. До підвищення ресурс коштував 0,57 грн/кВт-год та 0,67 грн — залежно від обсягів спожитих кіловатів.

Перехід на кількатарифний облік

Для того, щоб перейти на багатотарифний облік споживання електроенергії, необхідно написати заяву на порталі місцевого обленерго та подати через "Персональний кабінет". Після чого на електронну пошту буде надіслано рахунок оплати для здійснення відповідного переходу. Якщо сума буде сплачена, то перехід відбудеться протягом двох тижнів. Також можна особисто звернутися у Центр обслуговування клієнтів, у міський або обласний район електромереж.

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.