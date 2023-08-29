Електроенергію можна заощадити — як правильно користуватися бойлером

Установка бойлера. Фото: google.com

Експерти розповіли про те, що користуючись бойлером, можна суттєво заощадити на електроенергії. Для цього потрібно знати кілька важливих нюансів.

Відповідними порадами поділилися у компанії Yasno.

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Як правило, бойлер споживає багато електроенергії. Для родини із трьох осіб може нагрівати близько 6 куб. м і "намотувати" до 200 кВт·год щомісяця. Проте знаючи деякі прийоми, можна скоротити витрати світла.

Для початку під час купівлі потрібно обрати правильний об’єм. Якщо обирати найбільший, то це будуть зайві кошти та перевитрати електроенергії.

Треба звернути увагу на клас ефективності, який має бути А/А+ і більше.

Якщо бойлер придбано, то скоротити витрати електроенергії та суму у платіжці допоможуть такі нюанси:

потрібно відрегулювати температуру нагрівання на 55 градусів. Такий підхід дозволить знизити енергоспоживання;

необхідно вчасно очищувати та видаляти накип всередині бойлера;

встановити автоматичне вмикання та вимикання бойлера через "розумну" розетку. За умови наявності двозонного лічильника за використану вночі електрику можна платити удвічі дешевше;

не потрібно вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше електроенергії, ніж на підтримку температури.

У компанії також розповіли, що клієнти, які відмовляться від паперових платіжок на користь електронних отримають бонуси у 10% від суми оплати.

Нагадаємо, в Україні підвищилися ціни на послуги житлово-комунального господарства. Загалом з липня минулого року до липня поточного — ціни підскочили на 14,7%.