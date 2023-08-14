Тарифи на комунальні послуги зросли — скільки доводиться платити українцям

Комунальні платіжки. Фото: google.com

В Україні підвищилися ціни на послуги житлово-комунального господарства. Загалом з липня минулого року до липня поточного — ціни підскочили на 14,7%.

Такі дані наводить пресслужба Державної служби статистики.

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За інформацією Держстату, найсуттєвіше зросли розцінки на електричну енергію — на 69,7%. Далі йде послуга з вивезення побутових відходів — на 14,3%. На третьому місці — утримання та ремонт житла. Ціни зросли на 10,6%.

Значно менше подорожчали такі послуги:

на 2,7% — послуга з управління багатоквартирними будинками;

на 0,8% — водопостачання;

на 0,7% — каналізація.

Ціна на природний газ не змінилася. Тоді як гаряча вода та опалення за рік дещо подешевшали. Ціна знизилась на 0,2%.

Джерело: Держстат

Підвищення тарифів в країні

В Україні з червня поточного року підвищили тарифи на електрику для населення, проте планів щодо чергової зміни вартості до закінчення опалювального сезону у влади немає. Водночас зростання цін на воду відклали. На газ та опалення запроваджено мораторій. Нині українці платять єдиний тариф на електроенергію — 2,64 гривні за кожен кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання ресурсу.

При цьому можна зменшити ціни, використовуючи двозонні та тризонні тарифи. Двотарифний працює як "день — ніч", де ресурс коштує вдень дорожче, а вночі дешевше. Тритарифний лічильник дозволяє платити менше у непіковий час споживання, проте більше — у піковий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.