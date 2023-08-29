Электроэнергию можно сэкономить – как правильно пользоваться бойлером

Установка бойлера. Фото: google.com

Эксперты рассказали о том, что, пользуясь бойлером, можно существенно сэкономить на электроэнергии. Для этого нужно знать несколько важных нюансов.

Соответствующими советами поделились в компании Yasno.

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Экономия на электричестве, используя бойлер

Как правило, бойлер потребляет много электроэнергии. Для семьи из трех человек может нагреть около 6 куб. м и "наматывать" до 200 кВтч ежемесячно. Однако, зная некоторые приемы, можно сократить расход света.

Для начала при покупке нужно выбрать правильный объем. Если выбирать самый большой, то это будут лишние средства и перерасход электроэнергии.

Следует обратить внимание на класс эффективности, который должен быть А/А+ и больше.

Если бойлер приобретен, то сократить расход электроэнергии и сумму в платежке помогут следующие нюансы:

нужно отрегулировать температуру нагрева на 55 градусов. Такой подход позволит снизить энергопотребление;

необходимо вовремя очищать и удалять накипь внутри бойлера;

установить автоматическое включение и выключение бойлера через "умную" розетку. При наличии двухзонного счетчика за использованное ночью электричество можно платить вдвое дешевле;

не нужно выключать бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше электроэнергии, чем на поддержание температуры.

В компании также рассказали, что клиенты, которые откажутся от бумажных платежек в пользу электронных, получат бонусы в 10% от суммы оплаты.

Напомним, в Украине повысились цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В целом с июля прошлого года по июль текущего — цены подскочили на 14,7%.