Нарахування субсидії: як отримати знижку на комунальні послуги

Нарахування житлових субсидій. Фото: Новини.LIVE

В Україні в умовах війни людям продовжують виплачувати субсидії, навіть переселенцям. Громадяни, які ніколи не отримували пільги на ЖКП, теж можуть звернутися до держави за допомогою.

Який механізм отримання субсидії вперше, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Якщо людина вирішила звернутися за субсидією вперше, сьогодні це можна зробити як в офлайн-офісах, так і за допомогою онлайн-сервісів. Важливо розуміти, що при сталих доходах сім'ї та збільшенні цін і тарифів на ЖКП, розмір визначеного обов'язкового відсотку платежу для домогосподарства не змінюється, а розмір субсидії зростає", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, українцям у літній період доведеться більше платити за споживання електричної енергії. Причина не лише у нещодавньому підвищенні тарифів майже удвічі, а й через посилення роботи кондиціонерів на тлі спеки.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.