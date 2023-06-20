Начисление субсидии: как получить скидку на коммунальные услуги

Начисление жилищных субсидий. Фото: Новости.

В Украине в условиях войны людям продолжают выплачивать субсидии даже переселенцам. Граждане, никогда не получавшие льготы на ЖКУ, тоже могут обратиться к государству за помощью.

Каков механизм получения субсидии впервые, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Если человек решил обратиться за субсидией впервые, сегодня это можно сделать как в оффлайн-офисах, так и с помощью онлайн-сервисов. Важно понимать, что при постоянных доходах семьи и увеличении цен и тарифов на ЖКУ размер определенного обязательного процента платежа для домохозяйства не меняется, а размер субсидии растет", — пояснил нардеп.

Напомним, украинцам в летний период придется больше платить за потребление электрической энергии. Причина не только в недавнем повышении тарифов почти вдвое, но и усиление работы кондиционеров на фоне жары.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.