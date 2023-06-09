Тарифи на електроенергію — українці можуть платити менше

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні у червні поточного року майже удвічі підвищились тарифи на електричну енергію. Водночас залишилась можливість платити дешевше.

Про те, як заощадити на оплаті тарифів, розповідають Новини.LIVE.

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З 1 червня в країні діє єдиний тариф на електрику для населення. Якщо раніше громадяни платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год, то нині — 2,64 грн/кВт-год. Як підрахували експерти, кінцева сума за спожиту електроенергію підвищиться на близько 250 грн.

Як заощадити на електроенергії

Заощадити на споживанні електрики можна за допомогою "нічного тарифу", який діє у період з 23:00 до 07:00 ранку. Споживання ресурсу у цей час обійдеться значно дешевше завдяки багатотарифним засобам обліку. А саме — двозонним та тризонним тарифам. Тобто потрібно зробити основне навантаження на мережу у нічний час, а не денний.

Двозонний тариф:

із 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-год (50% від суми повного розміру тарифу);

із 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год (повна сума тарифу).

Тризонний тариф:

із 23:00 до 7:00 — 1,06 грн/кВт-год (40% від повної суми тарифу).

із 7:00 до 8:00 / із 11:00 до 20:00 — 2,64 грн/кВт-год (повна сума тарифу);

із 8:00 до 11:00 / із 20:00 до 22:00 — 3,96 грн/кВт-год (150% від повного розміру тарифу).

Як встановити багатотарифність

Для того, щоб встановити багатотарифний облік, необхідно подати заяву на порталах місцевих обленерго та на платформі "Персональний кабінет". Після чого на пошту має надійти рахунок оплати за здійснений перехід.

Споживач має зробити оплату. Переведення на багатотарифний облік має відбутися протягом двох тижнів.

Також можна особисто звернутися у Центр обслуговування клієнтів у своєму місті щодо переходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Нацкомісії із держрегулювання сфер енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) перед підвищенням тарифів до 2,64 грн/кВт-год просили уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.