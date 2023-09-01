Як отримати субсидію за спрощеною процедурою: що варто знати

Платіжки на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН

В Україні діє експериментальний проєкт з оформлення субсидій. Заяву на її отримання можна подати за спрощеною процедурою.

Новини.LIVE розкажуть, як можна подати заяву "в один клік".

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Заява на отримання субсидії

Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву "в один клік". Зробити це можна в електронній формі кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток Пенсійного фонду України;

Портал "Дія"

Також можна подати заяву у паперовій формі. Для цього треба подати заяву до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести:

ПІБ, серію та номер паспорта;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства;

адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата;

підписати спрощену заяву.

Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.

Як зазначають фахівці фонду, субсидію призначають одній із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Під час призначення допомоги враховують доходи членів родини особи зі складу домогосподарства, якщо зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.