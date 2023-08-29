Субсидії в Україні — що зміниться у наданні допомоги з 1 вересня

Комунальні платіжки.Фото: google.com

З вересня поточного року, в останній місяць неопалювального сезону, українці надалі будуть оформлювати та отримувати житлові субсидії. Варто знати кілька нюансів.

Новини.LIVE розповідають про те, що зміниться восени.

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Механізм оформлення субсидії

За законодавством, житлові субсидії призначають громадянам, якщо витрати на житлово-комунальні послуги більші за 15% обсягу середньомісячного доходу усієї сім'ї.

Вересень — останній місяць неопалювального сезону, тому розмір допомоги ще становитиме 350-400 гривень, а вже з жовтня розпочнеться вже новий опалювальний сезон, тому субсидія зросте через збільшення сум у платіжках. Очікується і збільшення кількості одержувачів субсидій на тлі осінньо-зимового періоду.

Хто повинен подавати заявки повторно

Громадянам, які отримують субсидію чи мали "нульову субсидію", перед опалювальним сезоном подавати ще раз документи не потрібно, її призначать автоматично.

Кільком категоріям осіб необхідно особисто звернутися за субсидією. Якщо є такі обставини:

у складі домогосподарства є переселенці;

члени домогосподарства орендують житло для проживання;

кількість громадян, які проживають у домогосподарстві менша, ніж зареєстрованих;

потрібна допомога на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У кого відберуть субсидію

Субсидію можуть не перепризначити, якщо:

було придбане нове авто;

придбано нерухомість;

є депозит на понад 100 тис. грн;

є заборгованість за комунальні послуги;

хоча б один із дорослих членів сім'ї не вчиться, офіційно не працює та не має статусу безробітного.

Житлові субсидії для ВПО

Переселенцям, які не зареєстровані, проте фактично живуть у приміщенні без укладення договору про оренду, також надають субсидію.

Окрім заяви про призначення допомоги, необхідно додати документи, де є підтвердження проживання за цією адресою (довідка про перебування на обліку ВПО).

ВПО для отримання субсидії повинні звертатися:

до посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міськради тергромади;

у центр надання адмінпослуг (ЦНАП);

в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також субсидію можна оформити онлайн:

через сайт держпослуг "Дія";

портал електронних послуг ПФУ;

застосунок Пенсійного фонду.

Більше про комуналку

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.

Також ми писали, що з липня 2023 року громадянам приходять оновлені комунальні платіжки. Тарифи на електроенергію та газ затвердили ще навесні, водночас зараз обговорюють зростання цін на холодну воду.