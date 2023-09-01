Как получить субсидию по упрощенной процедуре: что нужно знать
В Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на ее получение можно подать по упрощенной процедуре.
Новини.LIVE расскажут, как можно подать заявление "в один клик".
Заявление на получение субсидии
Для назначения жилищной субсидии человек может подать заявление "в один клик". Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:
- через вебпортал электронных услуг ПФУ;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;
- Портал "Дія".
Также можно подать заявление в бумажной форме. Для этого нужно подать заявление в сервисный центр Фонда или уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправить заявление на адрес органа Фонда по почте.
В заявление необходимо внести:
- ФИО, серию и номер паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки; налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц входящих в состав домохозяйства;
- адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата;
- подписать заявление.
Остальную необходимую информацию Пенсионный фонд получит от государственных реестров. Именно в этом состоит упрощенность процедуры.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.
Как отмечают специалисты фонда, субсидию назначают одному из лиц, зарегистрированным в жилом помещении. При назначении помощи учитывают доходы членов семьи лица из состава домохозяйства, если зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.