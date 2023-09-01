Как получить субсидию по упрощенной процедуре: что нужно знать

Платёжки на оплату коммунальных услуг. Фото: УНИАН

В Украине действует экспериментальный проект по оформлению субсидий. Заявление на ее получение можно подать по упрощенной процедуре.

Новини.LIVE расскажут, как можно подать заявление "в один клик".

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Заявление на получение субсидии

Для назначения жилищной субсидии человек может подать заявление "в один клик". Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:

через вебпортал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

Портал "Дія".

Также можно подать заявление в бумажной форме. Для этого нужно подать заявление в сервисный центр Фонда или уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправить заявление на адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести:

ФИО, серию и номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки; налогоплательщика (РНОКПП) заявителя и лиц входящих в состав домохозяйства;

адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата;

подписать заявление.

Остальную необходимую информацию Пенсионный фонд получит от государственных реестров. Именно в этом состоит упрощенность процедуры.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.

Как отмечают специалисты фонда, субсидию назначают одному из лиц, зарегистрированным в жилом помещении. При назначении помощи учитывают доходы членов семьи лица из состава домохозяйства, если зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.