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Субсидії для переселенців: хто і як може оформити допомогу

23 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії для ВПО — хто і як може оформити державну допомогу
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні переселенці також можуть розраховувати на житлові субсидії на найближчий опалювальний сезон 2023/2024. Правила їх оформлення для тих, хто живе на новому місці, дещо інші.

Про це такі деталі розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

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Як отримати субсидію ВПО

Як зазначають у відомстві, українське законодавство надає право внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Тобто йдеться про осіб навіть без реєстрації, але з фактичним проживанням у оселі без договору оренди.

У таких випадках до заяв про призначення субсидій потрібно додавати документи, що можуть підтвердити проживання за новою адресою домогосподарства. У міністерстві уточнюють, що це може бути довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для того, щоб отримати житлову субсидію, переселенці мають звертатися в один із державних органів. Йдеться про:

  • уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міськради відповідної тергромади;
  • Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);
  • сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ).

Окрім того, субсидії можна оформити дистанційно за допомогою таких сервісів:

  • портал державних послуг "Дія";
  • вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Оформлюють субсидії на основі такого пакета документів:

  • заява про призначення житлової субсидії;
  • декларація про доходи та витрати, де декларується склад домогосподарства;
  • паспорт громадянина;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи.

Більше про субсидії

Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.

Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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