Субсидії для ВПО — хто і як може оформити державну допомогу

Субсидії для переселенців: хто і як може оформити допомогу
В Україні переселенці також можуть розраховувати на житлові субсидії на найближчий опалювальний сезон 2023/2024. Правила їх оформлення для тих, хто живе на новому місці, дещо інші.
Про це такі деталі розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.
Як отримати субсидію ВПО
Як зазначають у відомстві, українське законодавство надає право внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг. Тобто йдеться про осіб навіть без реєстрації, але з фактичним проживанням у оселі без договору оренди.
У таких випадках до заяв про призначення субсидій потрібно додавати документи, що можуть підтвердити проживання за новою адресою домогосподарства. У міністерстві уточнюють, що це може бути довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Для того, щоб отримати житлову субсидію, переселенці мають звертатися в один із державних органів. Йдеться про:
- уповноважену посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міськради відповідної тергромади;
- Центр надання адмінпослуг (ЦНАП);
- сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ).
Окрім того, субсидії можна оформити дистанційно за допомогою таких сервісів:
- портал державних послуг "Дія";
- вебпортал електронних послуг ПФУ;
- мобільний застосунок Пенсійного фонду.
Оформлюють субсидії на основі такого пакета документів:
- заява про призначення житлової субсидії;
- декларація про доходи та витрати, де декларується склад домогосподарства;
- паспорт громадянина;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідка внутрішньо переміщеної особи.
Більше про субсидії
Нагадаємо, в Україні на всіх отримувачів соціальних виплат чекають масштабні перевірки. Зокрема, планують "почистити" списки та урізати розмір житлових субсидій за допомогою моніторингу інформації з низки державних реєстрів.
Також повідомлялося, що в країні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.