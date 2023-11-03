Як можна зекономити на оплаті за централізоване опалення

Діти гріються біля приладу опалення. Фото: КМДА

Мешканці багатоквартирних будинків можуть заощаджувати до 50% вартості опалення завдяки державній програмі "Енергодім".

Про це повідомив директор державної установи "Фонд енергоефективності" Єгор Фаренюк. Його цитує пресслужба Фонду.

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Як взяти участь у програмі "Енергодім"

Участь ОСББ в програмі "Енергодім" дає змогу мешканцям багатоквартирних будинків досягати значної економії енергії, отже — заощаджувати кошти та підвищувати рівень комфорту у власних квартирах. Зокрема цієї зими учасники програми можуть заощадити до 50% вартості опалення, запевняє Єгор Фаренюк.

Механізм Програми наразі максимально спрощений. На першому етапі ОСББ разом і заявкою на участь має подати до Фонду витяг з протоколу загальних зборів, енергетичний сертифікат будівлі та матеріали фотофіксації.

На другому етапі разом із заявкою про завершення робіт — копії актів приймання виконаних будівельних робіт, енергетичний сертифікат будівлі (виготовлений після реалізації заходів), звіт за результатами перевірки впровадження проєкту з фотофіксацією і паспорт обладнання.

"Фонд компенсує ОСББ, що приєдналися до Програми "Енергодім", 40% вартості проєктів (але не більше 2 млн грн), тому додаткова допомога, зокрема банківські кредити, а також міські програми, що фінансують частину витрат, надзвичайно важлива", — резюмував Єгор Фаренюк.

Участь в програмі "Енергодім" передбачає можливість проведення найпростіших робіт: від утеплення фасадів до встановлення лічильників тепла, саме тому заявку на участь у програмі можуть подати буквально всі ОСББ, хто потребує енергомодернізації.

Подати заявку на участь у програмі можна двома способами: а) звернувшись безпосередньо до банку-партнера, що дасть змогу одночасно подати заявку на кредит; б) онлайн на сайті Фонду енергоефективності.

Учасники програми "Енергодім" отримають компенсацію в розмірі до 70% від суми витрат на енергомодернізацію будинку, а економія витрат на опалення в осінньо-зимовий період може сягнути 50%.

Довідково

ДУ "Фонд енергоефективності" — єдина в Україні державна установа, створена урядом для стимулювання і підтримки заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі.

Наразі Фонд енергоефективності реалізує дві ініціативи. Програму "Енергодім", головна мета якої — впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, Фонд запустив 2019 року. ОСББ, які беруть у ній участь, отримують від Фонду до 70% компенсації вартості проєктів (за спрощеним пакетом "А" — 40%). З листопада 2022 року Фонд запустив Програму "ВідновиДІМ", учасники якої отримують 100% компенсації за відновлення будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається. Ще в кінці літа Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову — про так зване продовження дії покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу.

З 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости. Зокрема, може змінитися вартість доставки природного газу.

Разом з тим, у листопаді 2023 року деякі споживачі не повинні будуть платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.