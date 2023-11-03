Как можно сэкономить на оплате за централизованное отопление

Дети греются у отопительного прибора. Фото: КГГА

Жители многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Энергодом".

Об этом сообщил директор государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" Егор Фаренюк. Его цитирует пресс-служба Фонда.

Читайте также:

Как принять участие в программе "Энергодом"

Участие ОСМД в программе "Энергодом" позволяет жителям многоквартирных домов достигать значительной экономии энергии, следовательно — экономить средства и повышать уровень комфорта в собственных квартирах. В частности, этой зимой участники программы могут сэкономить до 50% стоимости отопления, уверяет Егор Фаренюк.

Механизм программы максимально упрощен. На первом этапе ОСМД вместе и заявкой на участие должно подать в Фонд выписку из протокола общего собрания, энергетический сертификат здания и материалы фотофиксации.

На втором этапе вместе с заявкой о завершении работ — копии актов приемки выполненных строительных работ, энергетический сертификат здания (изготовленный после реализации мероприятий), отчет по результатам проверки внедрения проекта с фотофиксацией и паспорт оборудования.

"Фонд компенсирует присоединившимся к Программе "Энергодом" ОСМД 40% стоимости проектов (но не более 2 млн грн), поэтому дополнительная помощь, в частности банковские кредиты, а также городские программы, финансирующие часть расходов, чрезвычайно важна", — резюмировал Егор Фаренюк.

Участие в программе "Энергодом" предусматривает возможность проведения простейших работ: от утепления фасадов до установки счетчиков тепла. Поэтому заявку на участие в программе могут подать буквально все ОСМД, нуждающиеся в энергомодернизации.

Подать заявку на участие в программе можно двумя способами: а) обратившись непосредственно в банк-партнер, что позволит одновременно подать заявку на кредит; б) онлайн на сайте Фонда энергоэффективности.

Участники программы "Энергодом" получат компенсацию в размере до 70% от суммы расходов на энергомодернизацию дома, а экономия расходов на отопление в осенне-зимний период может составить 50%.

Справочно

ГУ "Фонд энергоэффективности" — единственное в Украине государственное учреждение, созданное правительством для стимулирования и поддержки мер по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе.

В настоящее время Фонд энергоэффективности реализует две инициативы. Программу "Энергодом", главная цель которой — внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах, Фонд запустил в 2019 году. Участвующие в ней ОСМД получают от Фонда до 70% компенсации стоимости проектов (по упрощенному пакету "А" — 40%). С ноября 2022 года Фонд запустил Программу "ВосстановиДОМ", участники которой получают 100% компенсации за восстановление домов, поврежденных в результате боевых действий.

Напомним, в отопительном сезоне 2023-2024 годов изменение тарифов на газ и теплоснабжение для бытовых потребителей не предполагается. Еще в конце лета Кабинет Министров Украины одобрил соответствующее постановление о так называемом продолжении действия возложения специальных обязанностей на участников рынка природного газа.

С 2024 года стоимость газа и другие коммунальные услуги могут возрасти. В частности может измениться стоимость доставки природного газа.

Вместе с тем в ноябре 2023 года некоторые потребители не должны будут платить за доставку газа. Оплата будет начисляться только за функционирующее газовое оборудование, не опломбированное.