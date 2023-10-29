Газ в Україні — що зміниться для українців з 1 листопада

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у листопаді 2023 року тарифи на природний газ для населення залишаться на колишньому рівні. Однак цей холодний сезон може виявитися останнім з низькими цінами.

Про це пише NV.ua.

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Які зміни на ринку газу

Тарифи на "блакитне паливо" у листопаді не підвищуватимуть, однак з 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости.

Чинний тариф від Нафтогазу — 7,96 грн/куб. м — обіцяють не змінювати до кінця опалювального сезону. В решти газопостачальників вартість кубометра газу становить від 7,7 до 9,99 грн/куб. м.

Щодо трьох тарифів встановлено мораторій до кінця воєнного стану та ще пів року після його завершення. Сталі ціни на послуги централізованого опалення, гаряче водопостачання та розподіл газу.

Водночас сталися деякі зміни у питанні оплати за доставку природного газу.

У листопаді для деяких споживачів не потрібно буде платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.

За прогнозами експертів, у 2024-му ціна газ може зрости двічі:

під час першого — до 11 — 13 грн/кубометр;

під час другого — до 15 грн/кубометр.

Чи вистачить газу взимку

Як зазначають у Нафтогазі, зараз у підземних газосховищах — 16 мільярдів кубометрів "блакитного палива". Такого обсягу на даному етапі вистачає, проте планують наростити використання електричної енергії. Минулого року було 14,7 млрд кубометрів і цього було достатньо для проходження зими. Також, щоб убезпечитись від ризиків — створили резерв.

"Чи багато, чи мало цього? Безумовно, цього достатньо, щоб входити в цю зиму. Цього достатньо, щоб упевнено рухатися вперед... Так, ми передбачаємо збільшення використання саме електрики, електрогенерацію. Нами створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього", — наголошують у компанії.

Цьогоріч покладатимуться на газ власного видобутку. Лише в крайньому разі скористаються правом купівлі ресурсу за кордоном.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців. За словами керівника компанії Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку.

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.