Чи виростуть тарифи на газ і тепло

Опалювальний сезон стартував. Чи зміняться тарифи на газ і тепло
В опалювальному сезоні 2023-2024 років зміна тарифів на газ і теплопостачання для побутових споживачів не передбачається.
Ще в кінці літа Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову — про так зване продовження дії покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу.
Згідно з постановою, в поточному опалювальному сезоні не варто чекати на зміни вартості газу для побутових споживачів.
Якими будуть тарифи на газ і тепло
Отже, до 15 квітня 2024 року виробники теплової енергії для населення мають платити по 7 420 гривень за тисячу кубометрів.
При цьому вартість газу (з ПДВ) для виробників тепла, що забезпечують бюджетні установи, залишиться на рівні 16 390 гривень за 1 тис. куб. м.
А от виробники теплової енергії для промисловості мають купувати газ за ринковими цінами.
Побутові споживачі протягом поточного опалювального сезону оплачуватимуть користування газом за незмінним тарифом від Нафтогазу — 7,96 гривні за кубометр газу (разом з ПДВ).
Що ще варто знати
Як раніше повідомляли Новини.LIVE, з 2024 році вартість газу та інші комунальні послуги можуть зрости. Зокрема, може змінитися вартість доставки природного газу.
Разом з тим, у листопаді деякі споживачі не повинні будуть платити за доставку газу. Оплата нараховуватиметься тільки за функціонуюче газове обладнання, яке не опломбоване.
Експерти попереджають: у 2024 році вартість газу може підвищуватись двічі. Під час першого підвищення — до 11 - 13 грн/кубометр; під час другого — до 15 грн/кубометр.
У НАК "Нафтогаз України" виступають за негайний перехід до ринкових тарифів на енергетичному ринку. Однак цієї зими тарифи не чіпатимуть.
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