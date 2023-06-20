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Як зробити перерахунок субсидії: пояснення нардепа

20 червня 2023 12:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Перерахунок субсидії: як здійснити послугу
Знижки на комунальні послуги. Фото: kurs.com.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Українці продовжують отримувати субсидії в умовах війни, таку можливість мають навіть переселенці. Для різних операцій із субсидіями не обов’язково звертатися до Пенсійного фонду, все можна зробити онлайн. 

Яка процедура перерахунку субсидії, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Юрій Камельчук
Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина/домогосподарство має право", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір запровадити нові тарифи на електричну енергію для українського бізнесу. Граничні ціни ("прайс-кепи") вже затверджені, проте державний регулятор може взагалі відмовитися від них.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

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