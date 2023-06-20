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Как сделать перерасчет субсидии: объяснение нардепа

20 июня 2023 12:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Пересчет субсидии: как осуществить услугу
Скидки на коммунальные услуги. Фото: kurs.com.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинцы продолжают получать субсидии в условиях войны, такая возможность есть даже у переселенцев. Для разных операций с субсидиями не обязательно обращаться в Пенсионный фонд, все можно сделать онлайн.

Какова процедура пересчета субсидии, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Юрий Камельчук.

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Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных перечислит размер субсидии, на которую семья/домохозяйство имеет право", — сказал нардеп.

Напомним, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена ввести новые тарифы на электрическую энергию для украинского бизнеса. Предельные цены ("прайс-кепы") уже утверждены, однако государственный регулятор может вообще отказаться от них.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

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