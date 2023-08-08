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Какие социальные выплаты повлияют на назначение субсидии: объяснение ПФУ

8 августа 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — какие социальные выплаты окажут влияние на назначение помощи
Коммунальные платежки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине при назначении жилищной субсидии учитывают совокупный доход семьи. Если он выше установленного предела, человек не будет иметь право на помощь.

О том, какие доходы оказывают влияние на право на субсидию, уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, во время исчисления среднемесячного совокупного дохода претендентов обязательно обращают внимание на зарплаты, стипендии и некоторые соцвыплаты.

Главным образом речь идет о таких доходах граждан:

  • заработная плата;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсионные выплаты;
  • стипендии, кроме социальных, предоставляемых детям-сиротам, детям, лишенным попечительства;
  • социальные выплаты;
  • пособие по безработице;
  • страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы (прибыль от аренды земли, аренды жилья, продажи имущества).

В то же время есть определенные нюансы в расчете доходов. Так, особые правила действуют, если человек получает выплаты на ребенка.

В доход семьи не включают единовременную помощь при рождении ребенка в 10,32 тыс. грн, однако остальные ежемесячные выплаты в 860 грн учитывают.

Для назначения жилищной субсидии расходы по коммунальным услугам должны превышать в среднем 15 процентов ежемесячного совокупного дохода.

Важные нюансы в назначении субсидии

В ПФУ объясняют, что в частности количество членов домохозяйства определяют на начало месяца, с которого назначают жилищную субсидию. К примеру, если помощь назначена с августа этого года, то число членов домохозяйства учитывают по состоянию на 1 августа.

Обязательное условие предоставления субсидии — своевременная оплата за электричество и другие жилищно-коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченная задолженность за три месяца более чем на 680 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

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