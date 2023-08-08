Субсидии в Украине — какие социальные выплаты окажут влияние на назначение помощи

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине при назначении жилищной субсидии учитывают совокупный доход семьи. Если он выше установленного предела, человек не будет иметь право на помощь.

О том, какие доходы оказывают влияние на право на субсидию, уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, во время исчисления среднемесячного совокупного дохода претендентов обязательно обращают внимание на зарплаты, стипендии и некоторые соцвыплаты.

Главным образом речь идет о таких доходах граждан:

заработная плата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсионные выплаты;

стипендии, кроме социальных, предоставляемых детям-сиротам, детям, лишенным попечительства;

социальные выплаты;

пособие по безработице;

страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы (прибыль от аренды земли, аренды жилья, продажи имущества).

В то же время есть определенные нюансы в расчете доходов. Так, особые правила действуют, если человек получает выплаты на ребенка.

В доход семьи не включают единовременную помощь при рождении ребенка в 10,32 тыс. грн, однако остальные ежемесячные выплаты в 860 грн учитывают.

Для назначения жилищной субсидии расходы по коммунальным услугам должны превышать в среднем 15 процентов ежемесячного совокупного дохода.

Важные нюансы в назначении субсидии

В ПФУ объясняют, что в частности количество членов домохозяйства определяют на начало месяца, с которого назначают жилищную субсидию. К примеру, если помощь назначена с августа этого года, то число членов домохозяйства учитывают по состоянию на 1 августа.

Обязательное условие предоставления субсидии — своевременная оплата за электричество и другие жилищно-коммунальные услуги. Отказать в субсидии могут, если есть просроченная задолженность за три месяца более чем на 680 грн.

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