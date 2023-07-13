Ціни за електрику — в Yasno зробили важливе попередження

Розрахунок за електроенергію: в Yasno зробили важливе попередження
Енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.
Про це повідомили в енергопостачальній компанії Yasno з групи ДТЕК.
Як платити менше за електроенергію
За словами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, відома сума вигоди від двозонного лічильника.
Багатозонні лічильники, як правило, двозонні, рахують не лише обсяг спожитої електроенергії, а й коли це було зроблено.
Так, розмір тарифу за електричну енергію, спожиту у період між 23:00 та 7:00, менший удвічі порівняно зі стандартним — 1,32 грн.
У разі його використання, можна заощадити значну суму. Родина із чотирьох осіб може скоротити рахунок у платіжці із 792 до 473 грн на місяць.
За наявності багатозонного лічильника чималу економію може забезпечити використання у нічний час доби такої побутової техніки:
- уночі можна увімкнути бойлер, а вранці мати гарячу воду;
- пральну машинку, якщо не працює гучно;
- посудомийну машину.
Будуть заощаджені гроші за холодильник та різну техніку, робота якої цілодобова.
Підвищення тарифів
З 1 червня 2023 року в країні діє єдиний тариф для населення. Так, якщо раніше українці платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год, то нині 2,64 грн/кВт-год платять як бідні, так і заможні громадяни.
За підрахунками експертів, середня кінцева сума за спожиту електричну енергію підвищиться на близько 250 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.
Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".