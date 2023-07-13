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Розрахунок за електроенергію: в Yasno зробили важливе попередження

13 липня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни за електрику — в Yasno зробили важливе попередження
Лампа розжарювання у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

Про це повідомили в енергопостачальній компанії Yasno з групи ДТЕК.

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За словами генерального директора Yasno Сергія Коваленка, відома сума вигоди від двозонного лічильника.

Багатозонні лічильники, як правило, двозонні, рахують не лише обсяг спожитої електроенергії, а й коли це було зроблено.

Так, розмір тарифу за електричну енергію, спожиту у період між 23:00 та 7:00, менший удвічі порівняно зі стандартним — 1,32 грн.

У разі його використання, можна заощадити значну суму. Родина із чотирьох осіб може скоротити рахунок у платіжці із 792 до 473 грн на місяць.

тарифи
Джерело: Yasno

За наявності багатозонного лічильника чималу економію може забезпечити використання у нічний час доби такої побутової техніки:

  • уночі можна увімкнути бойлер, а вранці мати гарячу воду;
  • пральну машинку, якщо не працює гучно;
  • посудомийну машину.

Будуть заощаджені гроші за холодильник та різну техніку, робота якої цілодобова.

Підвищення тарифів

З 1 червня 2023 року в країні діє єдиний тариф для населення. Так, якщо раніше українці платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год, то нині 2,64 грн/кВт-год платять як бідні, так і заможні громадяни.

За підрахунками експертів, середня кінцева сума за спожиту електричну енергію підвищиться на близько 250 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.

Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

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