Комунальні послуги по-новому — що зміниться для киян у липні

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Жителів Києва попередили про нові квитанції за житлово-комунальні послуги. Київводоканал вирішив надавати більше інформації у платіжках.

Про це йдеться на сайті Vodokanal.kiev.ua.

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Як зазначають фахівці Київводоканалу, у рахунки за червень додадуть інформацію про загальний обсяг споживання води усього будинку. Також там можна буде знайти дані загального споживання за лічильниками, показники загальнобудинкових приладів обліку води та небаланс.

Завдяки цьому споживачам буде надано вичерпні відомості про стан водоспоживання у будинку, різницю між загальним лічильником та сумою квартирних.

У Київводоканалі переконані, що додаткові дані та деталізація нарахувань дозволить більш ефективно здійснювати контроль за витратою води, також швидко реагувати на причини небалансу.

Зазвичай до небалансу можуть призвести:

витоки у внутрішньобудинкових мережах;

необлікований полив прибудинкової території;

втручання у роботу приладу недобросовісних сусідів з метою зменшення показників;

квартири без лічильників чи з не повіреними приладів обліку.

Джерело: vodokanal.kiev.ua

Джерело: vodokanal.kiev.ua

Оплата платіжок по-новому

У мерії Києва розповіли про нові можливості мобільного застосунку "Київ Цифровий". Завдяки оновленню у жителів столиці з'явилася можливість оплати житлово-комунальних послуг.

Для того, щоб здійснити оплату комуналку, потрібно лише вказати адресу. Усі рахунки та квитанції будуть зосереджені в особистому профілі. У разі надходження платіжки — користувач отримає повідомлення.

Також з 10 липня кияни можуть відмовитися від паперових рахунків оплати комунальних послуг. Замість цього стане доступною електронна версія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

Також ми писали, що в компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.