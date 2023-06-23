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Українська економіка під загрозою: владу закликають не підвищувати тарифи

23 червня 2023 10:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нові тарифи загрожують економіці — владу закликають не підвищувати ціни
Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.

Про це йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ), пише ZN.

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Як нові тарифи вплинуть на виробництво

У листі на адресу НКРЕКП йдеться про плани влади встановити суттєво вищу граничну вартість на ринку "на добу вперед" (РСВ), внутрішньодобовому ринку, а також балансувальному ринку.

У Федерації наголошують, що через це значно зросте вартість електроенергії з 2,84 тис. до 3,85 тис. грн/МВт-год, тобто на 35% більше. У такому разі обсяг витрат на українських підприємствах збільшиться на понад 69 млрд грн.

"Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до катастрофічних наслідків національної економіки", — йдеться у листі.

Згідно з опублікованим на сайті Нацкомісії проєктом, до кінця червня граничні ціни на ринку електроенергії діятимуть такі:

  • 2 тис. грн/МВт-год — для годин найменшого навантаження (з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00);
  • 4 тис. грн/МВт-год — для годин найвищого навантаження (з 7:00 до 23:00).

Водночас нові максимальні тарифи встановлять на рівні:

  • 2,706 тис. грн/МВт-год — для мінімального навантаження;
  • 5,413 тис. грн/МВт-год — для максимального навантаження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення тарифів на електричну енергію для населення та бізнесу зростуть ціни в магазинах. Неминуче подорожчання чекає ті продукти та товари, на виробництво яких витрачають багато електроенергії.

Також ми писали, що Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

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