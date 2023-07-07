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Киевляне будут оплачивать коммунальные услуги по-новому

7 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги по-новому — что изменится для киевлян в июле
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Жителей Киева предупредили о новых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Киевводоканал решил предоставлять больше информации в платежках.

Об этом говорится на сайте Vodokanal.kiev.ua.

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Что изменится в квитанциях киевлян

Как отмечают специалисты Киевводоканала, в счет за июнь добавят информацию об общем объеме потребления воды всего дома. Также там можно найти данные общего потребления по счетчикам, показатели общедомовых приборов учета воды и небаланс.

Благодаря этому потребителям будут предоставлены исчерпывающие сведения о состоянии водопотребления в доме, разница между общим счетчиком и суммой квартирных.

В Киевводоканале убеждены, что дополнительные данные и детализация начислений позволит более эффективно осуществлять контроль за расходом воды, а также быстро реагировать на причины небаланса.

Обычно к небалансу может привести:

  • утечки во внутридомовых сетях;
  • неучтенный полив придомовой территории;
  • вмешательство в работу прибора недобросовестных соседей с целью уменьшения показателей;
  • квартиры без счетчиков или с не поверенными приборами учета.
коммуналка
Источник: vodokanal.kiev.ua
коммуналка
Источник: vodokanal.kiev.ua

Оплата платежей по-новому

В мэрии Киева рассказали о новых возможностях мобильного приложения "Киев Цифровой". Благодаря обновлению у жителей столицы появилась возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Для того, чтобы осуществить оплату коммуналку, нужно лишь указать адрес. Все счета и квитанции будут сосредоточены в личном профиле. При поступлении платежки — пользователь получит сообщение.

Также с 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов оплаты коммунальных услуг. Вместо этого станет доступна электронная версия.

Что еще стоит знать

Напомним, также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это чревато сокращением производства в промышленности.

Также мы писали, что в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

 

 

 

 

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