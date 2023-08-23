Кому з українців можуть пробачити борги за комуналку

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни Росії проти України багато українців покинули свої домівки, що досі пустують. Попри це люди досі отримують рахунки за компослуги, не знаючи чи можна їх ігнорувати та як правомірно їх не оплачувати.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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"Наразі в Україні за житлово-комунальні послуги можуть не платити усі громадяни, які понад 30 днів не живуть у своїй квартирі чи будинку. Це закріплено в 7 статті закону"Про житлово-комунальні послуги", яка діяла ще до запровадження в Україні воєнного стану", — йдеться в матеріалі.

В такому випадку ви можете звернутися до постачальника послуг для перерахунку платежу. Подайте заявку та довідку про те, що не мешкаєте у своєму житлі. Після перерахунку буде здійснено відповідний розрахунок оплати або можлива переплата.

Таким чином довідкою може бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби.

Куди можна звернутися українцям

"Звернутися із заявою та довідкою вам треба до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Також ви можете це зробити онлайн або надіслати документи поштою", — повідомляють у виданні.

У Центрі комунального сервісу ЕП зазначили, що перерахунок проводиться лише за попередній період, який починається з дати, коли ви не проживаєте в помешканні, і закінчується на дату подання заяви. Таким чином, для отримання перерахунку потрібно буде подавати заяву щомісяця.

Для перерахування нарахувань за послуги з газопостачання потрібно окремо звернутися до газопостачальної компанії з аналогічними документами.

Для уникнення платежів за інтернет можна звернутися до свого провайдера через Інтернет або телефоном та попросити відключити або тимчасово призупинити послугу.

Яке може бути покарання за несплату боргів

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що після судового рішення виконавча служба отримує запит щодо стягнення боргу. Далі вона намагається змусити вас добровільно погасити борг. У разі невдалого врегулювання ваших зобов'язань рахунки можуть бути арештовані, а також може відбутися конфіскація нерухомого майна.

"Якщо це ваше єдине житло, то в такому випадку можуть бути прийняті й інші рішення щодо способів стягнення заборгованості. Наприклад, вам накладуть арешт на банківські рахунки, аби обмежити використання власних коштів до моменту погашення боргу", — зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, що в Україні дрібні водоканали масово підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення. Тоді як Кабінет міністрів заблокував рішення щодо подорожчання води з 1 липня 2023 року.