Тарифи на воду в Україні зросли — де підвищились ціни

Водопровідна вода. Фото: Unplush

В Україні дрібні водоканали масово підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення. Тоді як Кабінет міністрів заблокував рішення щодо подорожчання води з 1 липня 2023 року.

Про те, чому так сталось, розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Чому і де зросли тарифи на воду

Як зазначив експерт, тарифи на воду в країні дійсно підвищились. Це зробили українські дрібні водоканали, які не підкоряються Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"І там є поділ. Великі водоканали піднімають тарифи, подаючи заявки до НКРЕКП, а малі водоканали приймають такі рішення на рівні виконкомів міськрад. Тому малі водоканали вже піднімали тарифи", — уточнив він.

Попри підвищення цін на цю комунальну послугу, це жодним чином не допомогло водоканалам вирішити питання боргів, адже у більшості з них налічується до 25 тисяч абонентів. Тоді як для беззбитковості водоканал повинен мати бодай 100 тисяч.

Фахівець переконаний, що питання необхідно вирішувати на іншому рівні. Щодо цін на водопостачання у великих містах, то до кінця поточного року тарифи не зростатимуть, вважає він.

"Після того, як особисто президент і прем'єр-міністр порушили питання, що зростання тарифів водопостачання та водовідведення не актуальне, то я не думаю, що хтось зараз захоче порушувати це питання. Тому до кінця року тарифи водоканалів не зростатимуть", — додав Олег Попенко.

Загрози від недофінансування водоканалів

В Україні заморозили тарифи на водопостачання та водовідведення для населення, проте проблеми галузі залишились. Тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня поточного року мали зрости на близько 32%.

"Укрводоканалекології" заявили, що без додаткового фінансування невдовзі можливий колапс. Адже підприємства покладалися на майбутнє підвищення тарифів, а також на покриття урядом різниці в цінах. Наразі близько десяти водоканалів не здатні платити за електроенергію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.

Також ми писали, що в Україні підвищилися ціни на послуги житлово-комунального господарства. Загалом з липня минулого року до липня поточного — ціни підскочили на 14,7%.