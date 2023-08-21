Пільги на комуналку — хто отримає 100% знижку на газ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни можуть оформити знижку на оплату рахунків за природний газ. Для цього потрібно відповідати певним умовам.

Про це інформує профільне видання "Газправда".

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Хто має право на знижку

Як зазначає видання, зокрема, на знижку у 100% на комунальну послугу можуть претендувати одразу п'ять категорій громадян.

Право громадян, які мають право на знижку на оплату "блакитного палива", прописані в українському законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно із чинним законодавством, знижка надається:

особам з інвалідністю на тлі війни — 100%;

членам родини загиблого/померлого ветерана війни — 100%;

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною — 100%;

батькам померлого громадянина з особливими нагородами — 100%;

вдовам/вдівцям з особливими нагородами — 100%.

Варто зауважити, що знижку на природний газ надають за весь спожитий обсяг ресурсу. Її надають тільки на соціальну норму, яку розраховують окремо для кожної сім'ї. Вона залежить від кількості членів родини пільговика та виду споживання газу.

Хто може втратити пільги

Для припинення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг є три підстави. Згідно з урядовою постановою від 17 квітня 2019 року № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі", надання пільг на послуги ЖКГ припиняється у таких випадках:

на підставі відповідної заяви пільговика — з дати, що настає через місяць її подання;

якщо пільговику призначили житлову субсидію — з дати, що настає за місяцем її призначення;

якщо пільговик помер — з місяця, що настає за місяцем смерті.

Нагадаємо, в Україні громадяни, які фінансово неспроможні оплачувати комунальні послуги, мають право на житлову субсидію. При цьому здійснити обрахунок можна самотужки.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.