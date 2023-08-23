Кому из украинцев могут простить долги за коммуналку

Мужчина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны России против Украины многие украинцы покинули свои дома, которые до сих пор остаются пустыми. Несмотря на это, люди до сих пор получают счета за коммунальные услуги, не зная, можно ли их игнорировать и как правомерно их не оплачивать.

Об этом сообщает Pro Деньги.

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Кто из украинцев может не гасить долги за коммуналку

"В настоящее время в Украине за жилищно-коммунальные услуги могут не платить все граждане, которые более 30 дней не живут в своей квартире или доме. Это закреплено в 7 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах", которая действовала еще до введения в Украине военного положения", — говорится в материале.

В этом случае можно обратиться к поставщику услуг для перечисления платежа. Подайте заявку и справку о том, что не проживаете в своем жилище. После пересчета будет произведен соответствующий расчет оплаты или возможна переплата.

Таким образом, справкой может быть:

справка внутри перемещенного лица;

справка о прохождении лечения;

справка о прохождении военной службы.

Куда можно обратиться украинцам

"Обратиться с заявлением и справкой вам нужно в Центр коммунального сервиса. Там сделают пересчет на холодную и горячую воду и вывоз мусора. Также вы можете сделать это онлайн или отправить документы по почте", — сообщают в издании.

В Центре коммунального сервиса ЭП отметили, что перерасчет производится только за предыдущий период, начинающийся с даты, когда вы не проживаете в доме, и заканчивается на дату подачи заявления. Таким образом, для получения перерасчета нужно будет подавать заявление ежемесячно.

Для перечисления начислений за услуги по газоснабжению следует отдельно обратиться в газоснабжающую компанию с аналогичными документами.

Во избежание платежей за интернет можно обратиться к своему провайдеру через Интернет или по телефону и попросить отключить или приостановить услугу.

Какое может быть наказание за неуплату долгов

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что после судебного решения исполнительная служба получает запрос по взысканию долга. Дальше она пытается заставить вас добровольно погасить долг. В случае неудачного урегулирования ваших обязательств счета могут быть арестованы, а также может произойти конфискация недвижимого имущества.

"Если это ваше единственное жилье, то в таком случае могут быть приняты и другие решения по способам взыскания задолженности. К примеру, вам наложат арест на банковские счета, чтобы ограничить использование собственных средств до момента погашения долга", — отмечается в материале.

Напомним, что в Украине мелкие водоканалы массово повысили тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то время как Кабинет министров заблокировал решение по удорожанию воды с 1 июля 2023 года.