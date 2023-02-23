Кому та за яку комунальну послугу можна не платити — відповідь НКРЕКП

Загалом, українці під час воєнного стану не звільняються від сплати комунальних платежів

Під час воєнного стану українці не звільняються від сплати комунальних платежів. Проте є одна виняткова ситуація, яка стосується деяких споживачів газу.

Про це заявили у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Кого зі споживачів газу можуть звільнити від плати за його розподіл

В умовах воєнного стану споживачам газу можна звільнитися від плати за його постачання, якщо:

внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура та облгази не можуть виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи ;

споживачам, які мали пошкоджений об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.

В таких випадках плата за розподіл газу не нараховуватиметься тимчасово, поки доступ до системи не відновиться.



Перерахунок здійснюють облгази на підставі інформації від аварійних та технічних служб, які складали акти про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Однак, нагадаємо, загалом українці під час воєнного стану не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за всі послуги, які вони отримують. Накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі. Тому, варто бути уважними та не забувати про свої зобов'язання щодо сплати комунальних платежів під час війни.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги на суму 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

Також ми розповідали, що попри війну, українцям не скасовували житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.