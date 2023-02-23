Кому и за какую коммунальную услугу можно не платить — ответ НКРЭКУ

В общем, украинцы во время военного положения не освобождаются от уплаты коммунальных платежей

Во время военного положения украинцы не освобождаются от уплаты коммунальных платежей. Однако существует одна исключительная ситуация, которая касается некоторых потребителей газа.

Об этом заявили в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кого из потребителей газа могут освободить от платы за его распределение

В условиях военного положения потребителям газа можно освободиться от платы за его снабжение, если:

в результате военных действий была повреждена инфраструктура и облгазы не могут выполнять свои обязательства по обеспечению круглосуточного доступа к газораспределительной системе ;

потребителям, которые имели поврежденный объект газопотребления или внутридомовую систему газоснабжения.

В таких случаях плата за распределение газа не будет начисляться временно, пока доступ к системе не возобновится.



Перерасчет осуществляют облгазы на основании информации от аварийных и технических служб, составлявших акты о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Однако, напомним, в целом украинцы во время военного положения не освобождаются от уплаты коммунальных платежей и должны платить за все получаемые ими услуги. Накопленные долги придется погашать в полном объеме. Поэтому следует быть внимательными и не забывать о своих обязательствах по уплате коммунальных платежей во время войны.

Напомним, мы рассказывали, что в Украине граждане накопили задолженность по жилищно-коммунальным услугам на сумму 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

Также мы рассказывали, что, несмотря на войну, украинцам не отменяли жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько смен.