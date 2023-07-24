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Нафтогаз оголосив про припинення виконання деяких функцій: чим це загрожує

24 липня 2023 12:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз оголосив про припинення виконання деяких функцій
Газова плита. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка кілька років гарантувала газопостачання для клієнтів, котрі залишились без постачальників, заявила про завершення терміну дії виконання функцій постачальника "останньої надії" (ПОН). Тепер є велика загроза накопичення боргів споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Загроза зростання боргів

Як зазначили у "Нафтогазі", починаючи з 23 липня будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами газу, з огляду на завершення встановленого законом терміну.

Кабінет міністрів визначає такого постачальника на три роки за результатами конкурсу.

Своєю чергою, екскерівник Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон заявив, що завершення дії функцій постачальника останньої надії може призвести до зростання заборгованості перед ОГТСУ та обласними газорозподільними підприємствами.

"За наявної заборони на відключення споживачів відсутність ПОН загрожує накопиченням багатомільярдних боргів перед ОГТСУ та облгазами", — повідомив він.

Постачальником останньої надії називають постачальника,  який зобов'язаний упродовж 60 днів забезпечувати ресурсом споживачів, котрі з різних причин залишилися без основного постачальника. Він покликаний забезпечувати безперервне постачання палива.

Більше про Нафтогаз

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" розповіли про перебіг підготовки до майбутнього опалювального періоду. Цьогоріч в українські підземки спрямували 2,5 млрд куб. м газу.

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

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