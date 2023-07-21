Нафтогаз розповів про підготовку до зими

Працівник НАК "Нафтогаз України". Фото: google.com

У НАК "Нафтогаз України" розповіли про перебіг підготовки до майбутнього опалювального періоду. Цьогоріч в українські підземки спрямували 2,5 млрд куб. м газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Підготовка до зими

За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, підготовка до зими відбувається за планом, а цього місяця закачали природного газу навіть більше.

Так, станом на 19 липня у підземних сховищах зберігається 11,7 млрд куб. м "блакитного палива". Рівень обсягу відповідає плану підготовки запасів ресурсу до наступної зими.

Він зауважив, що вищевказаний обсяг відповідає аналогічному періоду минулого року.

"Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж у липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", — повідомив Чернишов.

Джерело: Нафтогаз

Видобуток газу

Раніше у Нафтогазі повідомили про рекордний піврічний показник із видобутку природного газу за останні 15 років. Укрбургаз пробурив близько 157 тис. метрів. Зокрема, у квітні побили рекорд з місячної проходки — 32,4 тис. метрів.

Загалом Нафтогаз розраховує цього року виключно на власний газ, імпорту не буде. Компанія сподівається наростити власний газовидобуток на 1 мільярд куб. м.

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Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.