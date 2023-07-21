Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Підготовка до зими: Нафтогаз оцінив запаси палива у сховищах arrow

Підготовка до зими: Нафтогаз оцінив запаси палива у сховищах

21 липня 2023 09:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз розповів про підготовку до зими
Працівник НАК "Нафтогаз України". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У НАК "Нафтогаз України" розповіли про перебіг підготовки до майбутнього опалювального періоду. Цьогоріч в українські підземки спрямували 2,5 млрд куб. м газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

Читайте також:

Підготовка до зими

За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, підготовка до зими відбувається за планом, а цього місяця закачали природного газу навіть більше.

Так, станом на 19 липня у підземних сховищах зберігається 11,7 млрд куб. м "блакитного палива". Рівень обсягу відповідає плану підготовки запасів ресурсу до наступної зими.

Він зауважив, що вищевказаний обсяг відповідає аналогічному періоду минулого року.

"Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом, до того ж у липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося", — повідомив Чернишов.

Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

Видобуток газу

Раніше у Нафтогазі повідомили про рекордний піврічний показник із видобутку природного газу за останні 15 років. Укрбургаз пробурив близько 157 тис. метрів. Зокрема, у квітні побили рекорд з місячної проходки — 32,4 тис. метрів.

Загалом Нафтогаз розраховує цього року виключно на власний газ, імпорту не буде. Компанія сподівається наростити власний газовидобуток на 1 мільярд куб. м.

Більше про Нафтогаз

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".

Також у компанії "Нафтогаз" повідомили про введення нового способу передачі показань лічильника газу клієнтами. Щоб забезпечити правильний розрахунок платежів, необхідно передавати показання з 1 по 5 число кожного місяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз