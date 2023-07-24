Нафтогаз объявил о прекращении выполнения некоторых функций: чем это грозит
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая несколько лет гарантировала газоснабжение для оставшихся без поставщиков клиентов, заявила о завершении срока действия выполнения функций поставщика "последней надежды" (ПОН). Теперь существует большая угроза накопления долгов потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Угроза роста долгов
Как отметили в "Нафтогазе", начиная с 23 июля будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителям поставщика "последней надежды" необходимыми объемами газа с учетом истечения установленного законом срока.
Кабинет министров определяет такого поставщика на три года по результатам конкурса.
В свою очередь экс-глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон заявил, что завершение действия функций поставщика последней надежды может привести к росту задолженности перед ОГТСУ и областными газораспределительными предприятиями.
"При существующем запрете на отключение потребителей отсутствие ППН грозит накоплением многомиллиардных долгов перед ОГТСУ и облгазами", — сообщил он.
Поставщиком последней надежды называют поставщика, который обязан в течение 60 дней обеспечивать ресурсом потребителей, оставшихся по разным причинам без основного поставщика. Он призван обеспечивать непрерывную поставку топлива.
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Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду. В этом году в украинские подземки направили 2,5 млрд. куб. м газа.
Также в компании "Нефтегаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.