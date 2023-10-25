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Нафтогаз виступає за ринкові тарифи — коли можуть зрости ціни

25 жовтня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи після зими переглянуть — що кажуть у Нафтогазі
Офіс "Нафтогаз України". Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У НАК "Нафтогаз України" виступають за негайний перехід до ринкових тарифів на енергетичному ринку. Однак цієї зими тарифи не чіпатимуть.

Про це розповів голова правління НАК Олексій Чернишов, пише видання "Укрінформ".

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Позиція Нафтогазу щодо тарифів

Як зауважив керівник Нафтогазу, необхідно якомога раніше здійснити перехід країни на ринкові тарифи.

"Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще", — зауважив він.

Водночас майбутню зиму українці пройдуть за умов регульованих тарифів, а також запровадженого мораторію на підвищення цін. Після чого планують піднімати відповідне питання.

"Ми маємо повернутися до цієї розмови. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно", — наголосив посадовець.

Мораторій на тарифи в Україні

У 2022 році парламент підтримав урядовий проєкт закону про мораторій на підвищення на час війни та шість місяців після її завершення комунальних тарифів на:

  • опалення;
  • гарячу воду;
  • природний газ. 

За словами експерта в енергосфері Олега Попенка, підвищення комунальних тарифів можливе вже у короткостроковій перспективі, адже Сполучені Штати поставили вимоги щодо "лібералізації тарифів" в енергетичній галузі протягом року.

Він припускає, що 2024 року тарифи на газ можуть змінитися у два етапи:

  • на першому — до 11-13 грн за м³;
  • на другому — до 15 грн за м³.

У Національному банку вважають, що встановлений мораторій на підвищення тарифів збережеться до 2025 року. Принаймні, так розраховують у своєму прогнозі.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в українському уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.

Раніше у Нафтогазі оцінили можливість "газового блекауту" найближчої зими та як це позначиться на тарифах. У компанії не виключають, що Росія прагнутиме пошкодити газову інфраструктуру.

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