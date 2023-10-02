Тарифи в Україні — ціни на комуналку можуть зрости втричі у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на "блакитне паливо" та електричну енергію для споживачів можуть суттєво зрости наступного опалювального сезону. Припускають кількаразове зростання цін.

Такі прогнози озвучили українські економічні експерти.

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Вимоги міжнародних партнерів

За словами директора економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за умови підвищення комунальних тарифів, як того вимагають Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд (МВФ), ціни серйозно зростуть.

У разі, якщо уряд "відпустить у вільне плавання" житлово-комунальні тарифи, то ціни можуть підскочити одразу втричі.

Пендзин вважає, що хоч влада може "відмахуватися" від непопулярних рішень щодо комунальних тарифів, проте виконати їх потрібно.

"Єдине, що з нашими партнерами може бути узгоджено, це поетапний вихід до подібної цифри", — наголосив експерт.

Як можуть зрости тарифи у 2024-му

За словами експерта у сфері енергетики Олега Попенка, підвищення тарифів можливе вже у короткостроковій перспективі, адже США поставили реалізувати вимоги щодо "лібералізації тарифів" упродовж року.

Він припускає, що 2024-го тарифи зміняться так:

вартість електроенергії зросте до 5-6 грн за кВт;

ціна на газ підвищиться двічі: до 11-13 грн за м³, до 15 грн;

вартість теплопостачання та гарячої води може зрости на 30-50% (в регіонах буде різнитися).

Що кажуть в уряді

У Кабінеті міністрів заявляють, що жовтні та до кінця опалювального сезону ціни на комуналку не підвищуватимуть. Ціни на газ, опалювання та гарячу воду у зимово-осінній період точно залишаться без змін.

Окрім того, в країні до кінця воєнного стану та ще шість місяців після встановлена заборона на підвищення послуг централізованого опалення, гарячого водопостачання та розподілу природного газу.

Днями в телеефірі міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що в уряді готові виконувати надіслані рекомендації Сполучених Штатів щодо підвищення вартості газу та електроенергії для українців. Однак при цьому збираються виділити 50 млрд грн на субсидії.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в українському уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.